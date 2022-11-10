Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Д’Анджело Расселл забыл войти в игру, «Миннесота» защищалась против «Финикса» вчетвером

Д’Анджело Расселл забыл войти в игру, «Миннесота» защищалась против «Финикса» вчетвером

Во второй четверти матча между «Финиксом» и «Миннесотой» (129:117) произошел курьезный случай. Защитник «Тимбервулвс» Д’Анджело Расселл забыл войти в игру после замены и остался стоять у судейского столика.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх