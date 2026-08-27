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ВС РФ втрое нарастили применение реактивных дронов «Герань-5»

ВС РФ втрое нарастили применение реактивных дронов «Герань-5»

Российские войска резко увеличили применение реактивных ударных беспилотников «Герань-5». Как сообщает «Военная хроника», за последние недели интенсивность использования этой версии БПЛА выросла примерно втрое по сравнению с предыдущими периодами.

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