ВС РФ втрое нарастили применение реактивных дронов «Герань-5»

Российские войска резко увеличили применение реактивных ударных беспилотников «Герань-5». Как сообщает «Военная хроника», за последние недели интенсивность использования этой версии БПЛА выросла примерно втрое по сравнению с предыдущими периодами.
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