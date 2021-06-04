Нагуляться перед замужеством?

5МИНУТКАДети и семьяНагуляться перед замужеством? — Переживаем с мамой из-за моей младшей сестры, — поделилась знакомая. — Что творится с девкой, понять не можем.Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикДа рутина кого хочешь задолбит. Если получилось "погулять", это плюс, если нет, то нужно уже сидеть молча, взяла же на себя ответственность...Vera DobryaginaСогласна с тобой. Но на мой взгляд - лучше всё же нагуляться. Юность на то и дана, чтобы лететь по жизни стремительно, заводить знакомства, быть на волне, что называется, окунаться в отношения, иными словами - набираться опыта. Потому что в дальнейшем он обязательно пригодится. А тут - с 19 лет встречалась со своим будущим мужем, в 22 за него же и вышла, она и не знает, а как это бывает по-другому. Мужу-то как раз повезло, тут не поспоришь, а вот девушка, конечно, заскучала...Но семья сложилась, ребёнок родился - всё, амба, обратно ничего не прокрутишь...Каждому - своё.Елена игрикДа конечно надо! "Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы", - про "борьбу за освобождение человечества" опустим))).Лариса СергеевнаТак и подумаешь, что "пара плюх" от мужа ей необходимы. Ну или он загуляет, устав от вечно недовольной жены. Кто то выиграет? Никто. В первую очередь пострадает ребенок. А так то да, "она не нагулялась" надо гулятьГалина ВойсковаяОна и не нагуляется никогда. Избалована сверх меры.Галина ВойсковаяОна и не нагуляется никогда. Избалована сверх меры.Виктория Смолкинавашу дуру зажравшуюся надо всего навсего оставить без нянек и домработниц ,а еще лучше было бы,чтоб муж бросил без денег ,сука и работать побежит и некогда рыло воротить будет .Будет думать на что поесть купить и чем за квартиру заплатить.Lena HeidelСогласна. Избалован и не понимает ответственности за ребёнка. А может просто муж надоел. Да и не стоит всем бегать около неё как возле болячки.Александр КопейкинДевчата, разрешите встрять в ваш женский разговор. Не виновата эта истеричная женщина! Ласковый и заботливый муж её, телёнок! Совсем не удовлетворяет он её в постели! А любая женщина-мигера от сексуальной неудовлетворённости! Если бы она "пахала" как ломовая лошадь, её гормоны, действующие на психику, "рассасывались" бы. Любовника она тоже, по многим причинам, завести не может. Им срочно нужно найти толкового сексопатолога и всё, без утайки ему рассказать, после чего строго выполнять все его предписания. В противном случае семья у них распадётся. А если будут жить в таком же аду, очень скоро начнутся большие проблемы со здоровьем (если уже не начались).Комментировать
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