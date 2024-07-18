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Совершившую подвиг на СВО собаку Победу номинировали на международную премию

Совершившую подвиг на СВО собаку Победу номинировали на международную премию

Собаку по кличке «Победа», которая была найдена на территории Херсонщины военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации Максимом, оказалась выдвинута на премию «Мой ласковый и нужный зверь», которую проводят в Калининграде.

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