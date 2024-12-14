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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зукарелло и Брудин близки к возвращению в «Миннесоту». Игроки пропустили 13 и 8 последних матчей из-за травм

Норвежский форвард пропустил 13 последних матчей из-за травмы нижней части тела. Брудин не участвовал в восьми предыдущих играх команды из-за повреждения верхней части тела.

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