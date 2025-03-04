Снежно-дождливо сегодня в Петербурге. И так будет до 6 марта, сообщает главный синоптик города Александр Колесов.
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Снежно-дождливо сегодня в Петербурге. И так будет до 6 марта, сообщает главный синоптик города Александр Колесов.