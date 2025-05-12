«Тимер» батальонының медицина взводы алабугалыларга рәхмәт белдерә

Татарстанның «Тимер» батальонының медицина взводы (57нче мотоукчылар полкы) КФУның Алабуга институты укытучысы, Татарстан Республикасының атказанган тренеры Олег Анатольевич Разживинга подразделениега даими ярдәм күрсәткәне өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә.
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