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Ундав об оскорблениях в соцсетях: «Эти люди никогда не скажут этого тебе в лицо, они только прячутся за экранами компьютеров. Мне было больно, но теперь все равно»

– Тебя долго не было в социальных сетях. Почему? – Я просто не хотел. Мне было больно: многие люди писали мне, а иногда и оскорбляли меня, что меня раздражало.

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