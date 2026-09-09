Ученый раскрыл, чем зеленые листовые овощи полезны для сердца

Среди ключевых компонентов — нитраты, которые помогают снижать артериальное давление, а также магний и калий, важные для стабильной работы сердечной мышцы Включение в рацион зеленых листовых овощей снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал интернет-изданию News.