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Ученый раскрыл, чем зеленые листовые овощи полезны для сердца

Ученый раскрыл, чем зеленые листовые овощи полезны для сердца

Среди ключевых компонентов — нитраты, которые помогают снижать артериальное давление, а также магний и калий, важные для стабильной работы сердечной мышцы Включение в рацион зеленых листовых овощей снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал интернет-изданию News.

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