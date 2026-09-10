Супруга Мадуро попросила освободить ее из-под стражи — NBC

С просьбой освободить до суда из-под стражи обратилась к судье жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес.
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