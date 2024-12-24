Политика как он...
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Политика как она есть

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Бастрыкин поручил проверить сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

Бастрыкин поручил проверить сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку и представить доклад после сообщений о рейдерах, отнимающих квартиры у москвичей.

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