NI: произошло формирование двух полярных систем энергетического рынка

На рынках нефти и газа доминируют США, Россия, Китай, и страны ОПЕК. Эти страны руководят сложной сетью разведки энергоносителей, цепочками поставок, промышленной продукцией и крупными транснациональными корпорациями, государственными компаниями.
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