Баба-яга, Индеец, Клоун и Дед Мороз устроили в Симферополе бесплатную новогоднюю экскурсию

Узнали о традициях встречи главного зимнего праздника в Крыму, ответили на 30 вопросов новогодней викторины, превратились в символ наступающего года и лично познакомились с известными сказочными персонажами участники бесплатной экскурсии в Симферополе.
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