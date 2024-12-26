Баба-яга, Индеец, Клоун и Дед Мороз устроят в Симферополе бесплатную новогоднюю экскурсию

Узнать о традициях встречи главного зимнего праздника в Крыму, ответить на 30 вопросов новогодней викторины, превратиться в символ наступающего года и лично познакомиться с известными сказочными персонажами можно будет 27 декабря в Симферополе.
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