Украинский политолог описал, как видят идеальный сценарий предстоящей встречи в Швейцарии ее инициаторы.
«Путин! Выведи войска, заплати репарации и езжай в Гаагу!»
Комментарии
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Дмитрий Лукьянов
Наглицкое Соломенное Пугало. И какой дурак его из сказки выпустил.
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4 час.
Раиса Юдович
За свои 20 лет правления путину вполне удалось создать фашистский рейх
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2 час.
РЮ
Раиса Юдович
И конец этого рейха предрешён, Нюрнбергский процесс ждёт всю правящую верхушку нынешней россии и всех пропагандистов
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2 час.
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