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Мурики сделал покер за «Фенербахче» в матче с «Еюпспором». У Гринвуда дубль и ассист

Форвард «Фенербахче» Ведат Мурики сделал покер в матче турецкой Суперлиги . В матче 6-го тура чемпионата Турции стамбульский клуб разгромил « Еюпспор » со счетом 8:0.

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