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Зеленский объявил о готовности Украины к прекращению огня без условий

Зеленский объявил о готовности Украины к прекращению огня без условий

Киев готов к остановке огня и переходу к дипломатическому треку. Об этом в понедельник, 21 сентября 2026 года, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, на которого ссылается "Страна.

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