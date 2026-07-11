В России снизилось потребление алкоголя

В июне уровень потребления алкоголя снизился в 80 российских регионах, при этом наиболее заметное сокращение зафиксировано в Ненецком автономном округе, Пензенской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
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