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В России снизилось потребление алкоголя

В России снизилось потребление алкоголя

В июне уровень потребления алкоголя снизился в 80 российских регионах, при этом наиболее заметное сокращение зафиксировано в Ненецком автономном округе, Пензенской и Кировской областях, подсчитало РИА Новости по данным статистики.

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