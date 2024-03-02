Реакция не однозначная: лидеры разных стран мира реагируют на план Макрона по конфронтации с РФ Ирэн ОрлонскаяГлавной новостью дня стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину.
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