Российские ученые обнаружили в Сибири летучих мышей, переносящих смертельно опасный вирус

Российские ученые впервые обнаружили в Сибири летучих мышей, зараженных коронавирусом. Большое количество переносчиков опасной болезни обнаружено в Сибири, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на научный журнал «Вопросы вирусологии».
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