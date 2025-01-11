Воздушная тревога охватила Киев и девять областей Украины

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Жителей Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей предупредили об угрозе с воздуха через официальный ресурс.