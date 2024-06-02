Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Виновен!

Присяжные Манхэттена признали экс-президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации, передает CNN из зала суда.

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