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Госдеп США одобрил сделку про продаже Сеулу четырех радиолокационных самолетов

Госдеп США одобрил сделку про продаже Сеулу четырех радиолокационных самолетов

Государственный департамент США одобрил продажу Южной Корее четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Boeing E-7 Wedgetail и сопутствующего оборудования на сумму в почти $5 млрд.

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