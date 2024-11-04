Госдеп США одобрил сделку про продаже Сеулу четырех радиолокационных самолетов

Государственный департамент США одобрил продажу Южной Корее четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Boeing E-7 Wedgetail и сопутствующего оборудования на сумму в почти $5 млрд.
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