В Магадане наградили экипажи вертолетов за спасение пострадавших на Колыме

Губернатор Магаданской области Сергей Носов принял решение наградить членов экипажей вертолетов «Авиации Колымы» и медицинских работников благодарственными письмами за то, что они спасли пострадавших при жесткой посадке Ми-8.
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