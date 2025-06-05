Reuters: Украина значительно преувеличивает ущерб от атаки на авиабазы России

По информации Reuters, полученной от американских официальных лиц, в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские авиабазы было уничтожено и повреждено значительно меньшее количество самолетов, чем сообщалось ранее в Киеве.
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