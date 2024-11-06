Владимир Олейник: Rheinmetall свои заводы развернет на «Южмаше». Там «Сатану» делали и есть подземные цеха

Светлана Гомзикова 5 ноября 2024 г., 21:37 Немецкие «Рыси» пытаются освоится на Украине. Достать их трудно, но можно Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скоро закончит строительство на Украине второго военного завода.
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