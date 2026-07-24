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stroim21

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Как моя дача обрела новый смысл всего за одну неделю

Как моя дача обрела новый смысл всего за одну неделю

Признаюсь честно: мысль о водной глади посреди сада преследовала меня несколько лет. Но стоило только представить масштаб бедствия — перекопанный участок, горы строительного мусора, бесконечные бригады рабочих и перспективу влезть в долгую, изматывающую стройку, — как энтузиазм мгновенно угасал.

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