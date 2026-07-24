Как моя дача обрела новый смысл всего за одну неделю

Признаюсь честно: мысль о водной глади посреди сада преследовала меня несколько лет. Но стоило только представить масштаб бедствия — перекопанный участок, горы строительного мусора, бесконечные бригады рабочих и перспективу влезть в долгую, изматывающую стройку, — как энтузиазм мгновенно угасал.