Как моя дача обрела новый смысл всего за одну неделю

Признаюсь честно: мысль о водной глади посреди сада преследовала меня несколько лет. Но стоило только представить масштаб бедствия — перекопанный участок, горы строительного мусора, бесконечные бригады рабочих и перспективу влезть в долгую, изматывающую стройку, — как энтузиазм мгновенно угасал.
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