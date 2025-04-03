В Иванове стартовал круглый стол по теме недвижимости

Сегодня, 3 апреля, в областной столице стартовал круглый стол от «Ивановских новостей», на котором банковские сотрудники, агенты в сфере недвижимости, застройщики, представители власти обсудят стоимость недвижимого имущества и развитие региона в этой сфере.