В Иванове стартовал круглый стол по теме недвижимости

Сегодня, 3 апреля, в областной столице стартовал круглый стол от «Ивановских новостей», на котором банковские сотрудники, агенты в сфере недвижимости, застройщики, представители власти обсудят стоимость недвижимого имущества и развитие региона в этой сфере.
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