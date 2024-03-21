🥳 Хроники Крымской весны: 21 марта 2014 года В этот день были завершены юридические процедуры, связанные с принятием Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию.
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🥳 Хроники Крымской весны: 21 марта 2014 года В этот день были завершены юридические процедуры, связанные с принятием Республики Крым и Севастополя в Российскую Федерацию.