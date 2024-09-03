Нарышкин назвал историческую память основой отношений Вьетнама и России

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Отношения России и Вьетнама, которые можно назвать стратегическим партнерством, основаны на глубокой исторической памяти, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
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