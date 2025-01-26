10 простых и вкусных блюд из куриной грудки

Куриная грудка — любимый мясной продукт многих семей. Филе быстро готовится, стоит недорого и поддается вариациям.
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