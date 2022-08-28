Неработающий петербуржец заманил и развратил десятилетнего мальчика в квартире на Ленинском

В полицию обратилась мать ребенка. Следователи завели уголовное дело. Жителя Петербурга подозревают в развращении десятилетнего ребенка в квартире на Ленинском проспекте, об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию обратилась мать ребенка. Следователи завели уголовное дело. Жителя Петербурга подозревают в развращении десятилетнего ребенка в квартире на Ленинском проспекте, об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ сообщил источник в правоохранительных органах.
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