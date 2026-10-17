Мосгорсуд получил апелляции по делу блогера Лерчек. Валерия Чекалина была осуждена 31 июля 2026 года на пять лет условно за вывод 250 млн рублей в ОАЭ и штраф в 763,5 млн.
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