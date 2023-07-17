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В Магаданской области полицейскими возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов

В Магаданской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Оперативниками уголовного розыска Отделения МВД России по Ольскому району при проведении рейдовых мероприятий установлены два иностранных гражданина, 1985 и 1989 г.

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