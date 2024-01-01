Красноярец не умер от похмелья и назвал это хорошей новостью

Читатели NGS24.RU поделились своими новостями в нашей еженедельной рубрике «Хорошие новости». Красноярцы рассказали о радостных событиях, которые произошли с ними в последнюю неделю года — с 25 по 31 декабря.
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