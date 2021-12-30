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В 2021 году России удалось выйти из кризиса и поставить новые экономические рекорды

В 2021 году России удалось выйти из кризиса и поставить новые экономические рекорды

По итогам 2021 года финансовые показатели России оказались значительно выше целевых отметок. Как хорошие результаты нынешнего года отразятся на деловой активности страны в последующие 12 месяцев, разбирались аналитики ФБА «Экономика сегодня».

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