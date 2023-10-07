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Лор Зайцев: антисептики на водной основе помогут вылечить больное горло

Лор Зайцев: антисептики на водной основе помогут вылечить больное горло

Лор Зайцев: антисептики на водной основе помогут вылечить больное горло Для лечение больного горла подойдут антисептики на водной основе или растворы на базе различных трав, при этом выбор лекарств будет зависеть от характера боли.

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