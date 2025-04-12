Весенний призыв 2025 года: Отправят ли срочников в зону СВО? Ирэн ОрлонскаяВ 2025 году россияне, призванные на военную службу, не будут направлены на новые территории, такие как Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.
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