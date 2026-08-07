Опосредованное убийство: сердце не выдержало унижения, причиной которого явились избиение и клевета

Учёный-аграрий Никита Зезин отдал аграрной науке больше сорока лет. За плечами — более 260 научных работ, знак «За заслуги перед Свердловской областью» и звание Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, которое ему присвоили в 2024 году.