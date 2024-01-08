Голуби и тараканы атаковали хлебные отделы в супермаркетах Сочи

Голуби и тараканы атаковали хлебные отделы в супермаркетах СочиВ Сочи очевидцы запечатлели на видео появление птиц и насекомых в самом неподходящем для этого месте – на полках с хлебом и выпечкой в супермаркетах.
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