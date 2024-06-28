«Алые паруса» ограничат сегодня движение в Петербурге

Ночью будут работать метро и наземный транспорт Сегодня в Петербурге пройдёт традиционный ежегодный праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса», для проведения которого вводят временные ограничения в движении транспорта и пешеходов, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
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