Жителей Качугского района предупредили о мошенниках-гастролерах

В Качугском районе замечена группа подозрительных лиц на чёрном автомобиле с повреждённым бампером. Они предлагают взрослым и детям участие в фиктивных ярмарках и лотереях с ценными призами в районном Доме культуры.
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