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Суд забрал у хабаровчанки машину за нарушение ПДД

Суд забрал у хабаровчанки машину за нарушение ПДД

Хабаровский суд конфисковал у местной жительницы автомобиль за повторное нарушение правил дорожного движения.

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