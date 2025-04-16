«Мне противно»: Ратаковски раскритиковала Кэти Перри и невесту Джеффа Безоса

Модель и актриса Эмили Ратаковски записала негодующий ролик на платформе TikTok, в котором раскритиковала космический полет, организованный компанией Blue Origin, создателем которой является основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос.
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