ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

14 подписчиков

Депутат Горелкин рассказал, кто и зачем критикует российскую игру «Смута»

Депутат Горелкин рассказал, кто и зачем критикует российскую игру «Смута»

МОСКВА, 10 апреля, ФедералПресс. Подписчик зампредседателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина прислал ему исследование по критике компьютерной игры «Смута».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх