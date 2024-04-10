Депутат Горелкин рассказал, кто и зачем критикует российскую игру «Смута»

МОСКВА, 10 апреля, ФедералПресс. Подписчик зампредседателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина прислал ему исследование по критике компьютерной игры «Смута».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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