Противник признал продвижение ВС РФ в черте села Дружба - северо-восточном пригороде Торецка

Российские войска продолжают продвижение на Торецком направлении. Причём наступление идёт сразу по нескольким векторам, в том числе на флангах, что не даёт возможности противнику сковать наши силы в районе Торецка и Нью-Йорка (Новгородского).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)