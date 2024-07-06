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Противник признал продвижение ВС РФ в черте села Дружба - северо-восточном пригороде Торецка

Противник признал продвижение ВС РФ в черте села Дружба - северо-восточном пригороде Торецка

Российские войска продолжают продвижение на Торецком направлении. Причём наступление идёт сразу по нескольким векторам, в том числе на флангах, что не даёт возможности противнику сковать наши силы в районе Торецка и Нью-Йорка (Новгородского).

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