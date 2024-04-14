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Экс-судья Итурральде о голе Феликса через себя: «Было близко к опасной игре в отношении ближайшего к нему игрока «Кадиса»

Вчера «Барселона» одержала победу над «Кадисом» (1:0) в матче 31-го тура Ла Лиги. Единственный гол португалец забил ударом через себя в падении.

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