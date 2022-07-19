В Красноярском крае сотрудники полиции и общественники организовали познавательный досуг для ребят

В Канском районе в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Госавтоинспекции и общественники при поддержке Союза десантников организовали для сельских ребят, отдыхающих в лесном лагере на берегу реки Кан, познавательный досуг.
В Канском районе в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Госавтоинспекции и общественники при поддержке Союза десантников организовали для сельских ребят, отдыхающих в лесном лагере на берегу реки Кан, познавательный досуг.
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