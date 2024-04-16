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Бывший советник президента США объяснил важность Украины для Запада

Бывший советник президента США объяснил важность Украины для Запада

Бывший советник президента США объяснил важность Украины для Запада Евгения КомароваВ контексте текущего конфликта СМИ, со ссылкой на различных экспертов, не раз утверждали, что Запад оказывает поддержку Киеву, исходя из своих интересов.

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