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Чего следует избегать согласно гороскопу от Павла Глобы на 23 сентября 2024 года

Чего следует избегать согласно гороскопу от Павла Глобы на 23 сентября 2024 года

23 сентября станет днем, когда звезды призывают к спокойствию и мудрости в поступках. Павел Глоба, известный астролог, советует представителям знаков зодиака сосредоточиться на полезных делах, избегая чрезмерных нагрузок.

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