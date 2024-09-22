Чего следует избегать согласно гороскопу от Павла Глобы на 23 сентября 2024 года

23 сентября станет днем, когда звезды призывают к спокойствию и мудрости в поступках. Павел Глоба, известный астролог, советует представителям знаков зодиака сосредоточиться на полезных делах, избегая чрезмерных нагрузок.
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